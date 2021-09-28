وزير التعليم يبحث أسباب تأخر الإفراج عن مرتبات معلمي وادي عتبة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 01:43 مساء
موسى المقريف مع عدد من مشايخ وأعيان بلدية وادي عتبة, 28 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، مع أعيان ومشايخ بلدية وادي عتبة، أسباب تأخر الإفراج عن مرتبات عدد من معلمي البلدية.

جاء ذلك خلال استقبال المقريف، في مكتبه أعيان ومشايخ بلدية وادي عتبة؛ إذ استمع لملاحظاتهم المتمثلة في تأخر الإفراج عن مرتبات عدد من معلمي البلدية، والمشاكل التي تُواجه العملية التعليمية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وتعهّد الوزير بحلحلة ما يُواجه التعليم في بلدية وادي عتبة من عراقيل ومشاكل.

- انطلاق امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021
- الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاكتتاب للعام التربوي (2022/2021)، لمرحلة رياضة الأطفال من غدٍ الأربعاء.

وقالت مدير إدارة رياض الأطفال بالوزارة، حميدة أبوغرارة سعيد، في تصريح نقلته الوزارة، إن الاكتتاب للعام التربوي (2022/2021)، سيبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، مضيفة أن وزير التربية والتعليم، اعتمد رسوم التسجيل بـ100 دينار.

موسى المقريف مع عدد من مشايخ وأعيان بلدية وادي عتبة, 28 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خام برنت يحقق أعلى سعر منذ 3 سنوات
اقتصاد
بعثة المنتخب الوطني تصل أنطاليا التركية
رياضة محلية
الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
كشف موقف ميسي من المشاركة في موقعة «مانشستر سيتي» المرتقبة
رياضة عالمية
الحكومة تلغي عقدا مع شركة عالمية بشأن تصميم ميناء سرت التجاري
ليبيا
قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
أفغانستان: سيدة أعمال أفغانية تواجه «طالبان» بسلاح الزعفران
دولى
«الشراء بدافع الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا
اقتصاد
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
انطلاق أسبوع الموضة في باريس
أناقة وجمال
ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية
دولى
رئيس بوركينا فاسو يرجع «انهيار الأمن» بحدود بلاده ومالي والنيجر إلى الوضع في ...
ليبيا
الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش لتوصيل الوقود
دولى
كيف يساعد الخيار المر تجديد خلايا الجسم؟
طب وصحة
كيف تحول سقف الاستدانة إلى «رهينة» في أميركا؟
اقتصاد
الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن
ليبيا
مجلس الوزراء يقرر إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ رنج روفر سبورت