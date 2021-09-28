وزير التعليم يبحث أسباب تأخر الإفراج عن مرتبات معلمي وادي عتبة

موسى المقريف مع عدد من مشايخ وأعيان بلدية وادي عتبة, 28 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، مع أعيان ومشايخ بلدية وادي عتبة، أسباب تأخر الإفراج عن مرتبات عدد من معلمي البلدية.

جاء ذلك خلال استقبال المقريف، في مكتبه أعيان ومشايخ بلدية وادي عتبة؛ إذ استمع لملاحظاتهم المتمثلة في تأخر الإفراج عن مرتبات عدد من معلمي البلدية، والمشاكل التي تُواجه العملية التعليمية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وتعهّد الوزير بحلحلة ما يُواجه التعليم في بلدية وادي عتبة من عراقيل ومشاكل.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الاكتتاب للعام التربوي (2022/2021)، لمرحلة رياضة الأطفال من غدٍ الأربعاء.

وقالت مدير إدارة رياض الأطفال بالوزارة، حميدة أبوغرارة سعيد، في تصريح نقلته الوزارة، إن الاكتتاب للعام التربوي (2022/2021)، سيبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، مضيفة أن وزير التربية والتعليم، اعتمد رسوم التسجيل بـ100 دينار.

موسى المقريف مع عدد من مشايخ وأعيان بلدية وادي عتبة, 28 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)