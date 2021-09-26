انطلاق امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021

امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021, 26 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

بدأ 145046 طالبًا وطالبة، صباح اليوم الأحد، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021، في كامل التراب الليبي.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، في بيان لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم، إن 145046 طالبًا وطالبة تقدموا اليوم لإجراء الامتحانات، منهم 75 ألفًا و18 من الذكور، و70 ألفًا و28 من الإناث، يدرسون في 3941 مؤسسة تعليمية تتبع 113 مراقبة تعليمية.

وتابع أن الامتحانات تخضع لإشراف 20 ألفًا و604 ملاحظين، وتجرى في 10302 قاعة امتحانية تم مراعاة التباعد بداخلها.

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وأشاد مسعود، بجهود «شركاء الوزارة» في هذه الامتحانات، متمثلين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض في متابعة الإجراءات الاحترازية والقيام بعمليات الرصد، و«بريد ليبيا»، التي أوصلت الأسئلة لكافة اللجان الامتحانية، إضافة إلى وسائل الإعلام في إيصال الصورة للجميع.

وأكد البيان أن الطلاب المتقدمين للامتحانات يخضعون قبل دخولهم قاعات الامتحان، لقياس درجة الحرارة واستلام كمامة لكل يوم امتحاني، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس «كورونا».

امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021, 26 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021, 26 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 - 2021, 26 سبتمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)