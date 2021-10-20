الخارجية التونسية تعلن مشاركة الجرندي في مؤتمر استقرار ليبيا

مقر وزارة الخارجية التونسية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الأربعاء، أن وزير الخارجية عثمان الجرندي سيترأس وفد بلاده خلال المؤتمر الوزاري الدولي حول «مبادرة استقرار ليبيا» والذي سينعقد بطرابلس غدًا الخميس.



وأشار بيان الخارجية التونسية إلى أن «مشاركة الجرندي في هذا المؤتمر مناسبة مهمة لنقل رسالة دعم ومساندة سيادة رئيس الجمهورية إلى القيادة الليبية، والتأكيد مُجدّدًا على وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الليبي ومعاضدتها لجهوده ومساعيه إلى استكمال مساره السياسي».

ومن المقرر أن تكون مشاركة وزير الخارجية التونسي فرصة سانحة لإجراء لقاءات مع نظراء بعديد الدول الشقيقة والصديقة ستتناول بالبحث عددًا من المسائل الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حسب الخارجية التونسية.

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وبدأ، أمس الثلاثاء، وصول الوفود المشاركة في المؤتمر إلى العاصمة طرابلس، فيما أشارت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية الليبية إلى وضع الترتيبات الأمنية لتأمين الوفود من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي. كما نشرت صورًا لانتشار القوات في مواقع إقامة الوفود وطريق انتقالهم.

حسب رسم توضيحي نشرته الإدارة يشمل المشاركين، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والجزائر وتونس والمغرب ومصر والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا. كما تشارك في المؤتمر أميركا وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.