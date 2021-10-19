وفد أفريقي في ليبيا لمدة أسبوع للقاء المنفي والدبيبة والمشري وعقيلة صالح

وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، (أرشيفية : الإنترنت)

بدأ وفد يمثل الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، مهمة دبلوماسية في ليبيا، للدفع في اتجاه إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، بالإضافة إلى ملف الهجرة وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقال وزير خارجية الكونغو برازافيل، جون كلود جاكوسو الذي وصل الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس، إنه سيلفت انتباه السلطات الليبية إلى «موضوع المهاجرين وطرد المرتزقة»، بالإضافة إلى مهمة وفد الاتحاد الأفريقي، وهي الدفع لتنظيم الانتخابات في موعدها.

لقاء الأطراف الليبية الرئيسية

ولمدة أسبوع سيلتقي الوفد المكون من عشرة أعضاء، الأطراف الليبية الرئيسية، وبتفويض من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، الذي ترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وكشفت وسائل إعلام كونغولية، الثلاثاء، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيستقبل الوفد الأفريقي، الذي سينتقل للاجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

- وصول وزير خارجية الكونغو برازافيل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا

وأعلن وزير الخارجية الكونغولي، وهو أحد أعضاء الوفد، لقاءً مرتقبًا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومن المحتمل الانتقال إلى بنغازي للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي يظل ملتزمًا بفكرة أن القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع الجنسيات عليها مغادرة ليبيا للسماح باقتراع حر ومتوازن وشفاف.

وبعد ذلك سيحاول لفت انتباه السلطات الليبية إلى محنة المهاجرين قائلاً: «إن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي بالنسبة لنا، لذلك لا يمكننا السماح لهؤلاء الأشخاص بالتعرض لمعاملة غير إنسانية». وذكر أن الغرض الرئيسي من المهمة هو التأكد من أن العملية التي تسبق الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة، وأن الأمور يتم تنظيمها في الوقت المحدد.



«جمع المعلومات وإجراء تقييم»

كما قال الوزير الكونغولي، لوكالة «فرانس برس»، إن مهام بعثة الاتحاد الأفريقي تشمل «جمع المعلومات وإجراء تقييم والمصالحة على خط العملية التي يفترض أن تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام». وسيلتقي الوفد، وفقاً للوزير، كبار المسؤولين السياسيين والدينيين والشخصيات الفاعلة في طرابلس وبنغازي وطبرق ومصراتة. وأضاف: «نتطلع إلى لقاء الليبيين في الشتات في القاهرة وتونس».

إحاطة للرئيس الكونغولي

وأوضح أن البعثة ستعود إلى برازافيل لتقديم إحاطة لساسو نغيسو الذي سيشارك في قمة حول ليبيا تنظمها فرنسا في 12 نوفمبر.

وكان وزير خارجية الكونغو برازافيل، وصل إلى مدينة طرابلس؛ للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا، الذي ستحتضنه العاصمة بعد غد الخميس، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وكان في استقبال وزير خارجية الكونغو برازافيل لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.