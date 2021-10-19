الصحة: تجهيز غرفة عناية بمركز العزل في منطقة الشورى الإدارية - الكفرة

رئيس ديوان الصحة بالمنطقة الشرقية خلال تفقده مركز العزل في منطقة الشورى الإدارية - الكفرة، 18 أكتوبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، إسماعيل العيضة، إن الوزارة ستجهز غرفة عناية فائقة بمركز العزل في منطقة الشورى الإدارية - الكفرة، خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك خلال تفقُّده القسم ومستشفى ليبيا القروي أمس الإثنين، حيث اطلع على سير العمل والخدمات الطبية بهما، والتقى عددًا من المسؤولين عن القطاع الصحي بالمنطقة، الذين عرضوا احتياجاتهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأكد العيضة أن الوزارة ستمد المنطقة بتجهيزات طبية أخرى وفق الاحتياجات المحالة إليها، وذلك وفق تعليمات الوزير علي الزناتي.