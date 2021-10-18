إنقاذ 75 مهاجرا قبالة سواحل القره بوللي

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل القرة بوللي (مشروع ألارم فون على تويتر)

أعلنت منظمة إنسانية إنقاذ 75 شخصًا كانوا على متن قارب مطاطي، بعدما واجهوا خطر الموت قبالة سواحل القره بوللي، شمال غرب ليبيا.

وفي وقت سابق، أطلق مشروع «ألارم فون» الإنساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، نداء الاستغاثة، كونه على اتصال بالمهاجرين، وأبلغ السلطات المعنية بالأمر، مطالبًا بعملية «إنقاذ فوري». وكتب على «تويتر»: «لا تدعوهم يغرقون». ولاحقًا، كتب حساب «ألارم فون» على «تويتر» إن فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ أرواح المهاجرين.

- الأمم المتحدة تحصي 347 مفقودًا قبالة سواحل ليبيا

- إنقاذ 341 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

- «يونيسف»: غرق أكثر من 632 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا خلال 2021

في غضون ذلك، أنقذت سفينة منظمة «سي ووتش» الألمانية يوم أمس 120 شخصًا. ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، فقد «كانت زوارق الدوريات الليبية قريبة» من المنطقة، موضحة أن «طائرة استطلاعنا (Seabird) وثقت خلال دوريتها عمليتي صد غير قانونيتين نفذهما خفر السواحل الليبي».

يذكر أن مشروع «ألارم فون» جرى تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل القرة بوللي (مشروع ألارم فون على تويتر)

جانب من عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل القرة بوللي (مشروع ألارم فون على تويتر)