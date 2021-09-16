إنقاذ 341 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

المهاجرون على متن قارب إدارة أمن السواحل بعد إنقاذهم، 14 سبتمبر 2021، (الداخلية)

أنقذ عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل 341 مهاجرًا غير شرعيين خلال تسيير الدوريات البحرية لتأمين الساحل الليبي.

وانتشل الزورق البحري «p301» التابع للإدارة المهاجرين، وهم من جنسيات مختلفة، وبينهم ثماني نساء وتسعة أطفال، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ونُقل المهاجرون إلى نقطة الإنزال بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة، وقُدِّمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية، كما اتُخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وسُلّموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأمس، أعلنت الداخلية إيقاف 202 مهاجر غير شرعي، من مختلف الجنسيات، بنطاق المدينة القديمة بطرابلس وما جاورها، وذلك بعد يومين فقط من ضبط 193 داخل المدينة القديمة أيضًا.

المهاجرون لدى إنزالهم في ميناء طرابلس البحري.