السايح يبحث مستجدات العملية الانتخابية في لقاء مع السفيرة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 05:24 مساء
السايح في لقائه مع السفيرة البريطانية كارولين هارندل، 18 أكتوبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

التقى رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارلوين هارندل، اليوم الإثنين، في مقر المفوضية، لمناقشة مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمراحل المقبلة.

وقالت المفوضية، في بيان، إن اللقاء جاء في سياق دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وتطرق إلى الأجندة العامة للمفوضية.

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ونقل البيان عن السفيرة البريطانية «دعمها وحكومتها للانتخابات الليبية المنتظرة»، وإشادتها بـ«الجهود والتحضيرات التي بذلت من قبل المفوضية في مراحل التخطيط والتنفيذ للعملية الانتخابية، للوصول إلى نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليًّا».

السايح في لقائه مع السفيرة البريطانية كارولين هارندل والوفد البريطاني المرافق لها، 18 أكتوبر 2021. (مفوضية الانتخابات)
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