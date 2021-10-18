أحوال الطقس اليوم: فرصة لسقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 أكتوبر 2021, 10:31 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن تلك الأجواء تشمل الجنوب الغربي غدا الثلاثاء، خصوصا غات وما جاورها.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
تتكاثر السحب من مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية على غالب المناطق، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، خاصة الخليج مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالب المناطق بين 21 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، خصوصا مساء الغد، يصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومتوقع أن تكون جيدة يوم الأربعاء على غات وماجا ورها، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة سرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غالب المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

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