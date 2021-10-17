استقرار الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

استقر سعر الدولار الأميركي أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، وحافظت العملة الأميركية، على سعر 4.96 دينار، الذي سجَّلته منذ الخميس الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو عند 5.65 دينار، مقابل 5.62 دينار سجلها أمس، كما صعد الجنيه الإسترليني عند 6.7 مقابل 6.6 دينار، سجلها أمس.

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بينما انخفضت الليرة التركية عند0.53 دينار، مقابل 0.55 دينار أمس، وبقي الدينار التونسي عند 1.75 دينار.

أما على صعيد المعادن النفيسة، فقد انخفض سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 201 دينار مقابل 203 دنانير سجلها أمس.