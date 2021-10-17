تذبذب أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 أكتوبر 2021, 12:56 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

استقر سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد، في مستهل تعاملات الأسبوع على نفس مستوى تعاملات، الخميس الماضي.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 4.55 دينار بينما هبط اليورو الأوروبي بقرش واحد ليسجل 5.28 دينار، مقابل 5.29 دينار الخميس.

فيما ارتفع الجنيه الإسترليني ليسجل 6.26 دينار، مقابل 6.23 دينار الخميس، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.

واستقرت الليرة التركية عند 0.49 دينار، وحافظ اليوان الصيني على مستوى 0.7 دينار. وفيما يخص العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.61 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار.

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