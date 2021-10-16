الحويج يفتتح مهرجان طرابلس الدولي للتسوق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 11:57 مساء
الحويج يفتتح مهرجان طرابلس الدولي للتسوق، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، السبت، مهرجان طرابلس الدولي للتسوق.

وتقام فعاليات المهرجان على أرض المعارض بالعاصمة طرابلس خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت رعاية وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

وأثنى الوزير خلال جولته بالمعرض على جهود إدارة معرض طرابلس الدولي في تنظيم فعاليات المهرجان ومستوى المشاركة، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الأنشطة التجارية كافة وقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

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وحضر حفل الافتتاح الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، ومدير معرض طرابلس الدولي، ووكيل مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية، وعدد من رجال الأعمال.

ويشارك بالمهرجان عدد من الشركات والمصانع المحلية المتخصصة في المجالات التجارية والصناعية والخدمية، إضافة إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة من كل المناطق والمدن.

وعلى هامش المهرجان، افتتح فرع الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات في ليبيا بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة، وأمين الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، ومدير عام معرض طرابلس الدولي؛ وذلك في إطار تعزيز التواصل بين دولة ليبيا والدول الأعضاء بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات والمساهمة في تنظيم معارض وفعاليات دولية مشتركة بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

الحويج يفتتح مهرجان طرابلس الدولي للتسوق، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)
الحويج يفتتح مهرجان طرابلس الدولي للتسوق، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)
الحويج يفتتح مهرجان طرابلس الدولي للتسوق، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)
الحويج يفتتح مهرجان طرابلس الدولي للتسوق، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)
الحويج يفتتح مهرجان طرابلس الدولي للتسوق، 16 أكتوبر 2021. (وزارة الاقتصاد)
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