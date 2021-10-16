تكليف شكري الهوني نائبا لرئيس جهاز تطوير الجنوب

المهندس شكري محمد بشير الهوني, (الإنترنت)

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا بتسمية المهندس شكري محمد بشير الهوني نائبًا لرئيس جهاز تطوير الجنوب.

وجاء تكليف الهوني وفق القرار رقم 454 لسنة 2021 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وشكري محمد بشير الهوني، مهندس كهربائي وشغل عدة مناصب، منها العمل في شركة الكهرباء بمدينة سبها منتصف الثمانيات..

- السفارة الأميركية تتعهد بمساعدة الجنوب

وأمس، الجمعة، أكدت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا التزامها رفقة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية على مساعدة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مواصلة جهود المصالحة وتقديم الخدمات لليبيين، وضمان إجراء الانتخابات، ويشمل ذلك مساعدة الليبيين في الجنوب.