الناظوري يتفقد منطقة طبرق العسكرية (صور)

الناظوري خلال تفقده منطقة طبرق العسكرية، 16 أكتوبر 2021. (صفحة منطقة طبرق العسكرية)

وصل القائد العام لقوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري إلى منطقة طبرق العسكرية في زيارة تفقُّدية للمنطقة، اليوم السبت.

وكان في استقبال الناظوري، آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة وآمر القاعدة البحرية طبرق اللواء ناجي بوعلوية، وعدد من ضباط المنطقة؛ فيما تهدف الزيارة إلى الوقوف على عمل وسير جميع الوحدات العسكرية.

وفي 22 سبتمبر الماضي، كلَّف قائد قوات القيادة العامة وقتها المشير خليفة حفتر رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري بمهام منصب القائد العام، لمدة ثلاثة أشهر، وتنتهي في 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد المقرر للانتخابات.

لكن القرار الذي حمل رقم «344» لسنة 2021، في مادته الأولى إن الناظوري «له جميع الصلاحيات المقررة بشأن إعادة منصب القائد العام».

الناظوري خلال تفقده منطقة طبرق العسكرية، 16 أكتوبر 2021. (صفحة منطقة طبرق العسكرية)

الناظوري خلال تفقده منطقة طبرق العسكرية، 16 أكتوبر 2021. (صفحة منطقة طبرق العسكرية)