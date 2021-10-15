محكمة أميركية تمهل حفتر أسبوعين للرد على اتهامات

حفتر متحدثا إلى أعضاء الكتيبة 166، 20 سبتمبر 2021، (القيادة العامة)

أمهلت المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية فيرجينيا، المشير خليفة حفتر أسبوعين «للإجابة على أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب».

و في وقت سابق من هذا العام، رفضت قاضية المحكمة، ليوني برينكيما، «ما دفع به حفتر حول امتلاكه حصانة، وسمحت للقضية بالمضي قدمًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة الفرنسية إن حفتر «لا يزال يحمل الجنسية الأمريكية ولديه ممتلكات واسعة في فرجينيا»، وقد وُجهت إليه تهم بالوقوف وراء «جرائم قتل وتعذيب» في ليبيا.

وأضافت أن محامي المدّعين أخذوا عدة إفادات في القضية، ويريدون إفادة حفتر أيضا، الذي امتنع، وأرجع محاموه موقفه إلى أن إجابته على الأسئلة «سيجبره على انتهاك القانون الليبي من خلال إفشاء أسرار الدولة، وإخضاعه لعقوبة الإعدام »، لكن القاضية رفضت هذا العذر يوم الخميس الماضي، وحددت 28 أكتوبر موعدًا نهائيًا لتقديم الإفادة.