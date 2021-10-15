قبرص: الأمم المتحدة تفحص طائرة يشتبه في خرقها الحظر المفروض على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 07:25 مساء
مطار بافوس الدولي في قبرص (الإنترنت)

قال كبير مسؤولي العمليات في إدارة الطيران المدني القبرصية، تشاريس أنتونيادس، إن مفتشي الأمم المتحدة أكملوا فحصهم لطائرة صغيرة مخزنة في قبرص «يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا».

وأوضح أنتونيادس، لوكالة «أسوشيتيد برس»، أن المفتشين أنهوا فحصهم للطائرة ذات المحرك الواحد Thrush 550 خلال يوم واحد في 12 أكتوبر الحالي.

انتهاك لحظر الأسلحة 
فيما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الطائرة إما شاركت في عمليات قتالية في ليبيا، أو استخدمت في تهريب بنادق في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على البلاد في 2011.

ولفت أنطونيادس إلى أن الطائرة وصلت لأول مرة إلى مطار لارنكا الرئيسي في قبرص يوم 18 يوليو 2019، من عمان عاصمة الأردن، وطارت إلى المطار الثانوي للجزيرة في بافوس في 31 يوليو الماضي، وظلت هناك منذ ذلك الحين.

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وتابع المسؤول القبرصي أن السلطات المحلية ليس لديها معلومات عن مالك الطائرة، لأنها غير مسجلة في قبرص، مضيفا أنه لا يزال يجري تقييم ما إذا كانت الطائرة خضعت لأي تحويل للاستخدام العسكري، ولكن «لم تكن هناك معدات عسكرية مرئية» عليها عند وصولها لأول مرة.

وسافر مفتشو الأمم المتحدة إلى قبرص، بعدما أخطرت المنظمة الدولية، السلطات القبرصية في أغسطس الماضي، وقال أنطونيادس إنهم أكملوا عملهم بتوجيه من الشرطة القبرصية.

ولم ترد الأمم المتحدة على طلبات للتعليق على طبيعة تفتيش الطائرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال خبراء الأمم المتحدة إن الخبير الأمني الأمريكي إريك برنس، وهو حليف مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مع ثلاث شركات مقرها في الإمارات، وكبار مديريها خلال عملية لمساعدة قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، خلال حرب طرابلس.

وأوضح الخبراء في تقرير لمجلس الأمن، أن «عملية سرية عسكرية خاصة ممولة تمويلاً جيداً»، تسمى «مشروع أوبوس»، كانت مصممة لتوفير معدات عسكرية لحفتر.

ونفى برنس ورجل آخر ورد اسمه في التقرير ارتكاب أي مخالفة.

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