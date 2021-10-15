تسجيل ثلاث إصابات بفيروس «كورونا» في سبها

مواطن يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في طرابلس، 9 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد أمس الخميس.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبره استقبل أمس 11 عينة، أظهر تحليلها سلبية ثماني عينات، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات.

ولم يسجل المركز أمس أي حالات شفاء أو وفاة بفيروس «كورونا» المستجد.

- 563 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 11 حالة وفاة و1661 حالة شفاء، أمس الخميس.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهور في ليبيا في مارس 2020، إلى 349 ألفا و210 حالات بينها 277 ألفا و701 شفاء، و66 ألفا و649 نشطة، فيما توفي 4860 شخصا جراء الوباء.

وبلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى ضد الوباء مليونا و451 ألفا 660 شخصا، تلقى منهم 306 آلاف و216 شخصا الجرعة الثانية.

