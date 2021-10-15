563 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

النشرة الوبائية ليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 11 حالة وفاة و1661 حالة شفاء، أمس الخميس.

وقال المركز في بيانه رقم «535»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 4170 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 3607 عيات، وإيجابية 563 عينة بنسبة 13.5% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهور في ليبيا في مارس 2020، إلى 349 ألفا و210 حالات بينها 277 ألفا و701 شفاء، و66 ألفا و649 نشطة، فيما توفي 4860 شخصا جراء الوباء.

وبلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى ضد الوباء مليونا و451 ألفا 660 شخصا، تلقى منهم 306 آلاف و216 شخصا الجرعة الثانية.