المنقوش تدعو تشاووش أوغلو للمشاركة في مؤتمر «استقرار ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 12:40 مساء
من لقاء المنقوش وتشاووش أوغلو في أنقرة، 14 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)

وجهت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، دعوة رسمية إلى نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش، أمس الخميس، في العاصمة التركية أنقرة مع تشاووش أوغلو، حيث بحثا «العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها»، وفق بيان صادر عن الخارجية الليبية.

وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر المعني أساسًا بمبادرة «استقرار ليبيا»، التي «تمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة» في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، حسب البيان.

- تشاووش أوغلو لـ«المنقوش»: يجب إجراء الانتخابات الليبية بطريقة حرة وعادلة

وأشار البيان إلى تأكيد رئيس الدبلوماسية التركية لنظيرته الليبية «دعم بلاده الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة».

وأمس الخميس، علق تشاووش أوغلو على لقائه مع المنقوش، وكتب على «تويتر»: «ناقشنا علاقاتنا الثنائية والقضايا المطروحة على جدول أعمالنا مع ضيفتنا الأولى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش».

وأضاف: «يجب إجراء الانتخابات (الليبية) بطريقة حرة وعادلة وذات مصداقية»، متابعا: «سنستمر في المساهمة في استقرار وازدهار ليبيا».

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