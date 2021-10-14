طرابلس تستضيف مؤتمرا دوليا حول تداعيات المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 01:52 صباحا
وزير الداخلية خالد مازن اجتمع بالدكتور محمد الفيتوري رئيس المؤتمر الدولي الأول لتداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية

تستضيف طرابلس مؤتمرًا دوليًا خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر المقبل، تحت شعار «مواجهة المخدرات مسؤولية تضامنية»، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أو وزير الداخلية خالد مازن، اجتمع بالدكتور محمد الفيتوري المستشار الإعلامي للوزارة ورئيس المؤتمر الدولي الأول لتداعيات المخدرات والمؤثرات العقلية على الأسرة والمجتمعات الإنسانية، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

- «الداخلية» تستهدف «أوكار المخدرات» بقرقارش.. والدبيبة: لن نسمح بحرب أخرى ضد شبابنا
- تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
النيجر تعلن عن أكبر عملية ضبط للقنب الهندي قبل تهريبها إلى ليبيا

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض آخر الترتيبات والاستعدادت لعقد المؤتمر، كما أعرب الوزير عن تقديره للجان التحضيرية وتمنى النجاح والتوفيق للمؤتمر.

وبداية هذا الشهر، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش؛ للقبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

وتزامنا مع الإعلان، غرّد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، على حسابه بموقع «تويتر» محتفيا بالحملة، التي قال إنها «مخططة» وتستهدف «أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش». وقال الدبيبة: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
أنس جابر تحقق إنجازا عربيا غير مسبوق في تاريخ التنس
رياضة عالمية
مركبة «بلو أوريجن» تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء
دولى
محاكمة منفذ اعتداء بوسطن تضع بايدن في «معضلة»
دولى
رويترز: المخابرات العامة السودانية تحظر سفر سياسيين بارزين بمجلس السيادة الحاكم
دولى
صندوق الاستثمارات السعودي يدرس شراء إنتر ميلان بمليار يورو بعد نيوكاسيل بأمر ولي...
رياضة عالمية
سالم صالح لـ«بوابة الوسط»: تجاهل الجنوب في منظومة كرة القدم الليبية خطأ كبير
رياضة محلية
تقرير فرنسي: مرشحون للرئاسة في ليبيا يخوضون معاركهم في واشنطن
ليبيا
في هذه الحالة سيحتاج العالم لقاح «كورونا» جديدا
طب وصحة
رونالدو يسجل «هاتريك» للمرة 58 في مسيرته والعاشرة في طريقه الدولي عبر اكتساح ...
رياضة عالمية
توقعات بمعاناة العالم من «اضطرابات» في أسواق الطاقة
دولى
أميركا تفتح حدودها أمام المسافرين المحصنين ضد «كورونا» الشهر المقبل
دولى
منتخب الدنمارك ثاني المتأهلين إلى كأس العالم 2022
رياضة عالمية
الدبيبة: إطلاق برنامج للإقراض «دون ربا» خلال أسبوعين
ليبيا
ما حقيقة «كابتن كوريا الشمالية» الذي ظهر بزي أزرق وسط الجنود وأثار التكهنات حول ...
دولى
المصرف المركزي: 90% من فروع المصارف التجارية استكملت الربط بإداراتها العامة
ليبيا
طارق القزيري يكتب عن المنتخب الوطني: سيستمر الحلم فلنكن أكثر صحوا!
رياضة محلية
عضو «النواب» عن غات: «أسباب واهية» وراء إلغاء زيارة الدبيبة للمدينة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا المشروب يخلصك من أخطر الدهون على صحتك