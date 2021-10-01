«الداخلية» تستهدف أوكار المخدرات بقرقارش.. والدبيبة: لن نسمح بحرب أخرى ضد شبابنا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 02:18 مساء
حملة أمنية موسعة ضد أوكار المخدرات في قرقارش، 1 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، شن حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش؛ للقبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت منذ ساعات الفجر الأولى في تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات النائب العام.

وتزامنا مع الإعلان، غرّد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، على حسابه بموقع «تويتر» محتفيا بالحملة، التي قال إنها «مخططة» وتستهدف «أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش».

وقال الدبيبة: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا».

حملة أمنية موسعة ضد أوكار المخدرات في قرقارش، 1 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
حملة أمنية موسعة ضد أوكار المخدرات في قرقارش، 1 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
حملة أمنية موسعة ضد أوكار المخدرات في قرقارش، 1 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
حملة أمنية موسعة ضد أوكار المخدرات في قرقارش، 1 أكتوبر 2021. (وزارة الداخلية)
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