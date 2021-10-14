سرقة أسلاك كهرباء بطول 4400 متر في مناطق مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 أكتوبر 2021, 12:33 صباحا
سرقة أسلاك من أحد أعمدة الكهرباء، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 4400 متر أسلاك ضغط عالٍ، في عدد من المناطق، فيما لا تزال ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية ترهق كاهلها، وتتسبب في ضعف أداء شبكة التوزيع.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الأسلاك المسروقة موزعة على النحو التالي:
- دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء مسافة 500 متر على خط الرزيزات.
- دائرة توزيع شكشوك مسافة 2700 متر على خط الجوش.
- دائرة توزيع عين زارة مسافة 450 متر على خط السعداوي.
- إدارة توزيع زليتن مسافة 750 متر على خط نعيمة رقم 1.

وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، أكد أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت احتجاب إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها، لإثبات الوقائع وملاحقة مرتكبيها.

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ومؤخرًا، انتقدت الشركة العامة للكهرباء ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية التي لا تزال مستمرة، والتي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين، همهم المال وزيادة معاناة المواطنين».

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال خلال الفترة الماضية، فيما أكدت شركة الكهرباء عملها على حلحلة الأزمة.

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