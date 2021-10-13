جامعتا بنغازي وطرابلس ضمن أفضل 180 جامعة عربية ودولية وفق مؤشر «QS»

شعار جامعة بنغازي, (الإنترنت)

أعلنت جامعة بنغازي، اختيارها مع جامعة طرابس، ضمن قائمة أفضل 180 جامعة عربية، وفق مؤشر «QS» الدولي، وذلك في مدينة دبي الإماراتية.

وقالت الجامعة، في بيان اليوم، إن الحدث الأكاديمي «الأهم في تاريخ الجامعتين»، أُعلن في حضور رئيسها الدكتور عز الدين الدرسي، الذي يزور الإمارات تلبية لدعوة مقدمة من المنظمين.

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وبحسب البيان، جاءت جامعة بنغازي في الترتيب 174، تلتها جامعة طرابلس في المرتبة 177، بعد منافسة مع 1259 جامعة عربية ودولية أخرى.

فيما قال عضو هيئة التدريس، الدكتور عز الدين بوسنينة، على صفحته مهنئًا بالفوز، «يعد هذا الإنجاز الأول من نوعه للجامعات الليبية في تاريخها».