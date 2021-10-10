بشرطين.. إيفاد أوائل جامعة بنغازي للدراسة العليا بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 10:27 مساء
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، (أرشيفية: الحكومة)

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب قرارًا بإيفاد أوائل جامعة بنغازي للعام الجامعي (2019-2020) للدراسة العليا بالخارج.

القرار حمل رقم (565) لسنة 2021 بشأن إيفاد الطلبة الأوائل لخريجي جامعة بنغازي للعام الجامعي (2019-2020) للدراسة العليا بالخارج، وفق صفحة الوزارة على «فيسبوك».

ويشترط لتنفيذ القرار، وفق المادة الثانية، «توقيع الموفد مع وزارة التعليم عقد كفالة يلتزم بموجبه بالعمل بإحدى المؤسسات داخل الدولة الليبية لمدة تعادل ضعف المدة التي أُوفد لها، وأن يوقع مع الملحقية الأكاديمية بالدولة الموفد لها عقدًا قانونيًا يقر بمقتضاه الرجوع إلى ليبيا بعد حصوله على المؤهل الموفد لأجله أو إنهاء منحته الدراسية ورد المبالغ المالية المصروفة عليه».

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ونصت المادة الثالثة من القرار على «إلغاء إيفاد الطالب الصادر في حال ثبوته تقديم أي بيانات غير صحيحة أو خالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد رقم 1310 لسنة 2018 ويتحمل الموفد المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عليها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار ورد المبالغ المالية والرسوم الدراسية المدفوعة عنه».

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