«الاقتصاد» تبحث إطلاق بورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 12:06 مساء
اجتماع وزارة الاقتصاد لبحث مبادرة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 12 أكتوبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنفيذ وإطلاق مبادرة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير تلك المشروعات، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المكانية، وخلق فرص توظيف ذاتية وتحفيز أصحاب الأفكار الريادية.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة سهيل أبوشيخة، مع مسؤولي لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة أمس الثلاثاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش الحضور التحديات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة، وسُبل تذليلها والعمل على خلق أدوات تمويل متنوعة.

وأكد أبوشيخة أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة، ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على تفعيل دور هذا القطاع من خلال الجهات التابعة والمؤسسات المختصة لكي يساهم في تحقيق التنمية المكانية، ورفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

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