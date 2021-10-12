«غريك سيتي تايمز»: «إيريني» رصدت 36 رحلة جوية «مشبوهة» في سبتمبر

جنود تابعون لعملية «إيريني», (جريدة «غريك سيتي تايمز» اليونانية)

كشف تقرير صادر عن عملية «إيريني» العسكرية الأوروبية، لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، عن رصدها 36 رحلة جوية وصفها بـ«المشبوهة» في سبتمبر، مشيرًا إلى رفض تركيا تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا 6 مرات.

وقالت قيادة «إيريني»، في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي، إن العملية البحرية هي الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، «بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة»، وفق ما نقلت جريدة «غريك سيتي تايمز» اليونانية اليوم الثلاثاء.

ومنذ إطلاقها في أبريل 2020، نفذت «إيريني»، عملية تفتيش على 20 سفينة «مشبوهة»، تم نقل إحداها إلى ميناء أوروبي؛ حيث تم تفريغ حمولتها.

وذكر تقرير «إيريني» أن 4002 سفينة تجارية أخرى تم تفتيشها.

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كما حقَّقت «إيريني» في تفاصيل 610 رحلات مشبوهة و25 مطارًا و16 ميناءً، وقدمت 31 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، ورصدت 26 انتهاكًا لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط.

48 توصية لوكالات إنفاذ القانون

وأصدرت «إيريني»، 48 توصية لوكالات إنفاذ القانون ذات الصلة لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تم تنفيذ 39 منها.

وفي سبتمبر أيضاً، رصدت 36 رحلة جوية مشبوهة، و25 مطارًا و16 ميناءً، وأصدرت 7 توصيات تفتيش للسفن المشبوهة الموجودة في موانئ دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت «إيريني»، إن جميع عمليات التفتيش تنفذ بالأساليب الودية، وفقًا لإطار عمل قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي، مضيفة أن «عمليات التفتيش والأساليب الودية لا تؤثر على طبيعة أنشطة السفن التي تم استجواب أفرادها أو فحصها».