المصرف المركزي: 90% من فروع المصارف التجارية استكملت الربط بإداراتها العامة

مسئولى مصرف ليبيا المركزي مع المدراء العامين لبعض المصارف التجارية, 12 أكتوبر 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، استكمال ربط نحو 90% من فروع المصارف التجارية بإداراتها العامة.

وقال المصرف في بيان اليوم، إن مدير مشروع ربط فروع المصارف التجارية مع المنظومات المركزية لإداراتها العامة، ونائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون التفتيش، بحثا اليوم الثلاثاء، مع المدراء العامين لبعض المصارف التجارية، متابعة خطوات استكمال ربط بقية فروع المصارف التجارية.

وأوضح المصرف أن الاجتماع الذي عُقِد بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ناقش خطوات استكمال ربط فروع المصارف التجارية التي تشكل نحو 10% من الفروع المصرفية المنتشرة في ربوع ليبيا.

والأربعاء، تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المدراء العامين للمصارف التجارية «الجمهورية، والتجاري الوطني، والوحدة، والصحاري، وشمال أفريقيا» تنفيذ خطة «المركزي» لتوفير السيولة النقدية، التي أطلقها مطلع العام الجاري، وأيضًا خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

- الكبير يتابع مع مدراء المصارف التجارية توفير السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني

وتطرق الاجتماع، الذي حضره عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف، إلى المستجد بخصوص تنفيذ رؤية تحريك عجلة الاقتصاد وإطلاق المشروعات، بالإضافة للتطورات الخاصة بإطلاق نشاط التأجير التمويلي.