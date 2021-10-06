الكبير يتابع مع مدراء المصارف التجارية توفير السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني

اجتماع الصديق الكبير مع مدراء المصارف التجارية، 6 أكتوبر 2021، (مصرف ليبيا المركزي)

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المدراء العامين للمصارف التجارية «الجمهورية، والتجاري الوطني، والوحدة، والصحاري، وشمال أفريقيا» تنفيذ خطة «المركزي» لتوفير السيولة النقدية، التي أطلقها مطلع العام الجاري، وأيضا خطة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف، إلى المستجد بخصوص تنفيذ رؤية تحريك عجلة الاقتصاد وإطلاق المشروعات، بالإضافة للتطورات الخاصة بإطلاق نشاط التأجير التمويلي، حسب بيان «المركزي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشدد الكبير في ختام الاجتماع، على ضرورة قيام المصارف التجارية بدورها في إحياء النشاط الاقتصادي، وتمويل المشروعات وفق الآجال المحددة.