الدبيبة يطلع على التحضيرات الجارية لمؤتمر استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 09:08 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي اللجنة التحضيرية لمؤتمر استقرار ليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)

عقد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر استقرار ليبيا المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

كما وضعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، رئيس الحكومة في الإجراءات المتخذة بشأن الاستعدادات السياسية، واللوجستية من قبل الوزارة. فيما وجه رئيس الحكومة بضرورة تكاتف كل الوزارات ذات العلاقة، وتعاونها مع وزارة الخارجية لإنجاح هذا الحدث.

- المنقوش تدعو دول الجوار إلى دعم وتبني «مبادرة استقرار ليبيا»

بدوره أصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة «أن يكون هذا الحدث بالمستوى المطلوب، وإعطاء الصورة الجيدة لبلادنا، والتي غاب عنها تنظيم المحافل الدولية منذ فترة لأسباب مختلفة».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي اللجنة التحضيرية لمؤتمر استقرار ليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي اللجنة التحضيرية لمؤتمر استقرار ليبيا (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

20 فرقة في الدورة الـ13 لمهرجان «القاهرة الدولي للچاز»
ثقافة وفن
الفائزون الثلاثة بـ«نوبل» للاقتصاد.. قدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل والهجرة ...
اقتصاد
لبنان: السيطرة على حريق ضخم في خزان وقود جنوب البلاد
عربى
لقطات نادرة في «زي رسكيو» لعملية إنقاذ مراهقي كهف تايلاند
ثقافة وفن
فتح أبواب مصنع «تيسلا» الجديد للجمهور في برلين
سيارات
جائزة «نوبل» للاقتصاد تكرم ثلاثة اختصاصيين في الاقتصاد التجريبي
دولى
رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قيادي في «داعش»
عربى
تعليقا على «أحداث الجمعة».. الحكومة تقسم المهاجرين لـ3 فئات وتوضح موقفهم ...
ليبيا
«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ميرك» للأدوية تتقدم بطلب ترخيص عقار مضاد لـ«كورونا» بالولايات المتحدة