سرقة وحدة الموجات فوق الصوتية بمستشفى «ابن سينا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 03:49 مساء
مقر مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت. (صفحة المستشفى على موقع فيسبوك)

أكد مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت سرقة جهاز وحدة الموجات فوق الصوتية بالمستشفى فجر أمس الأحد، موضحا أنه كان على درجة عالية من الحداثة.

وأضاف المكتب الإعلامي للمستشفى في بيان اليوم الإثنين: «ففور تبليغِ الإدارة عن الحادثة باشرت الأجهزة الأمنية داخل مدينة سرت التحقيق والتقصي بحثا عن الجناة والمسؤولين».

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وأشار البيان إلى أن حادث السرقة «حرم مواطني مدينة سرت وما جاورها شرقا وغربا وجنوبا من الخدمات التشخيصية التي كان القسم يقدمها وتتعدى يوميا 60 حالة مرضية».

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