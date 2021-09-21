أول عملية قسطرة قلبية بمستشفى ابن سينا منذ 11 سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 01:54 صباحا
عملية جراحية بمستشفى بن سينا سرت, 12 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

أعلنت مستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، الإثنين، عن إجراء أول عملية قسطرة قلبية بقسم القسطرة داخل المستشفى، بعد توقف دام لأكثر من 11 سنة.

جاء هذا الإعلان بعد وصول فريق طبي قادم من مدينة بنغازي برئاسة الدكتور إبراهيم بدر استشاري أمراض القلب والقسطرة الاستكشافية، للبدء الفعلي في تشغيل جهاز القسطرة القلبية بالقسم، وفق صفحة وزارة  الصحة على «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن «هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزير علي الزناتي في توطين العلاج بالداخل، وحرصه الدائم على تقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين في كل ربوع البلاد، والتخفيف من المعاناة والعبء والتكاليف على المرضى، الذين يتكبدون عناء السفر لإجراء مثل هذه العمليات بالخارج».

فريق طبي من بنغازي يجري أول عملية قسطرة قلبية بمستشفى ابن سينا منذ 11 سنة (وزارة الصحة)
فريق طبي من بنغازي يجري أول عملية قسطرة قلبية بمستشفى ابن سينا منذ 11 سنة (وزارة الصحة)
فريق طبي من بنغازي يجري أول عملية قسطرة قلبية بمستشفى ابن سينا منذ 11 سنة (وزارة الصحة)
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