«الحديد والصلب» تبحث مع مؤسسة النفط زيادة حصتها من الغاز

لقاء مسؤولي مؤسسة النفط وشركة الحديد والصلب، 10 أكتوبر 2021، (صفحة الشركة على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، العجز في الطاقة الذي تعانيه الشركة، وسبل زيادة حصتها من الغاز الطبيعي، مع فصل احتياجات محطة الكهرباء بها، وتخصيص حصة إضافية لها.

جاء ذلك في اجتماع تقابلي أمس الأحد، تناول أيضًا مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، ذات العلاقة بالمؤسسة، مثل مشروع مصنع أسطوانات الغاز، وخط تصنيع أنابيب النفط والغاز، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر الاجتماع من شركة الحديد والصلب، عضو مجلس الإدارة جبريل بالحاج، ومدير مكتب الشؤون القانونية مرعي المالكي، ومدير إدارة تشغيل مصانع الاختزال محمد الرداني، ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة علي العجيلي، ومن مؤسسة النفط، عضو مجلس الإدارة أبوالقاسم شنفير.

رقم قياسي في إنتاج «الحديد والصلب»

وأمس، أعلنت الشركة، تحقيق رقم قياسي لأول مرة منذ عشر سنوات، بخط مصنع درفلة الأسياخ، وقالت إن «الوردية المسائية A3، عند الساعة 11 مساءً، حققت رقمًا غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات؛ بإنتاجهم 230 لفة من الأسياخ مقاس 8 ملم، وبجنوح محبوس عند الصفر وبجودة 100%».

- «الحديد والصلب» تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ 10 سنوات

وأضافت أن الرقم جرى تحقيقه «دون أي توقف، في غضون سبع ساعات ونصف الساعة في تحدٍ للعاملين مع أنفسهم والزمن». متابعة أن «300 طن من الأسياخ هو نتاج غراس الوردية المسائية A3، التي تكاتفت جهود رجالها من التشغيل والصيانة».