«الحديد والصلب» تبحث مع مؤسسة النفط زيادة حصتها من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 أكتوبر 2021, 11:05 صباحا
لقاء مسؤولي مؤسسة النفط وشركة الحديد والصلب، 10 أكتوبر 2021، (صفحة الشركة على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، العجز في الطاقة الذي تعانيه الشركة، وسبل زيادة حصتها من الغاز الطبيعي، مع فصل احتياجات محطة الكهرباء بها، وتخصيص حصة إضافية لها.

جاء ذلك في اجتماع تقابلي أمس الأحد، تناول أيضًا مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، ذات العلاقة بالمؤسسة، مثل مشروع مصنع أسطوانات الغاز، وخط تصنيع أنابيب النفط والغاز، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر الاجتماع من شركة الحديد والصلب، عضو مجلس الإدارة جبريل بالحاج، ومدير مكتب الشؤون القانونية مرعي المالكي، ومدير إدارة تشغيل مصانع الاختزال محمد الرداني، ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة علي العجيلي، ومن مؤسسة النفط، عضو مجلس الإدارة أبوالقاسم شنفير.

رقم قياسي في إنتاج «الحديد والصلب»
وأمس، أعلنت الشركة، تحقيق رقم قياسي لأول مرة منذ عشر سنوات، بخط مصنع درفلة الأسياخ، وقالت إن «الوردية المسائية A3، عند الساعة 11 مساءً، حققت رقمًا غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات؛ بإنتاجهم 230 لفة من الأسياخ مقاس 8 ملم، وبجنوح محبوس عند الصفر وبجودة 100%».

- «الحديد والصلب» تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ 10 سنوات

وأضافت أن الرقم جرى تحقيقه «دون أي توقف، في غضون سبع ساعات ونصف الساعة في تحدٍ للعاملين مع أنفسهم والزمن». متابعة أن «300 طن من الأسياخ هو نتاج غراس الوردية المسائية A3، التي تكاتفت جهود رجالها من التشغيل والصيانة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكهرباء» الإيرانية تحذر من انقطاعات إضافية بسبب تعدين العملات
اقتصاد
غناء وألعاب نارية ابتهاجا وتحفيزا لـ«فرسان المتوسط» في التدريبات قبل مواجهة ...
رياضة محلية
«بوابة الوسط» تستعرض مجموعة الآراء حول مواجهتي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود ...
ليبيا
إقامة فاخرة للمنتخب المصري في «المروة بنغازي».. واجتماع فني بحضور المراقب
رياضة محلية
«فيسبوك» توقف بيع أراض في غابة الأمازون
منوعات
الوضع الوبائي لـ«كورونا»: ليبيا لا تزال في مرحلة الخطورة الرابعة
ليبيا
قوة «برخان» الفرنسية تعلن مقتل قيادي «إرهابي» في مالي
دولى
ميسي: ما زلت تائها في باريس ومبابي قدم لي خدمة بلغته الإسبانية
رياضة عالمية
انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
الخارجية الأميركية تطالب بـ«حلول وسط مبتكرة» بشأن إطار انتخابي في ليبيا
ليبيا
السايح: المفوضية جاهزة للانتخابات بنسبة 90%.. وكل ليبي يمكنه الترشح للانتخابات
ليبيا
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
«الفرصة الأخيرة».. واشنطن تايمز: تقدم ليبيا نحو «حكومة نزيهة» من مصلحة الأمن ...
ليبيا
الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة خطة انسحاب «المرتزقة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عسل الصنوبر ضحية الحرائق في تركيا