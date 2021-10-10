الزناتي يعلن تشكيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية

وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، (وزارة الصحة)

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، الأحد، تشكيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية، والتي ستحمل على عاتقها وضع السياسات الخاصة بالصحة النفسية في ليبيا، ومستويات الرعاية الصحية في الصحة النفسية، ونظام الإحالة من مستوى الرعاية الأول إلى المستوى الثالث.



جاء ذلك خلال رسالة الوزير بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك».



وقال الوزير: «بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، يسرنا أن نعلن عن قرب اكتمال الخطوات التشريعية والتنفيذية، لوضع الصحة النفسية كمكون أساسي من مكونات الرعاية الصحية الأولية... منذ تسلّمنا مهامنا، وضعنا ضمن أولوياتنا الاهتمام بالصحة النفسية، واكتملت اليوم أعمال التخطيط والدراسة».

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وأكد الزناتي أن الوزارة ستكون داعمة للصحة النفسية، ومساندة لصحة الأطفال، والعمل على خلق بيئة صحية وسليمة للأجيال القادمة، حرصًا على السلم الأهلي، متابعا: «سنكون اليدَ التي تبني مجتمعًا يعيش فيه الإنسان السليم المتصالح مع نفسه ومع الآخرين».



وتابع الوزير: «ندرك جيدًا حجم التحدي الذي ينتظرنا، ونعلم أيضًا الأسباب التي صنعت هذا التحدي، إن نظرة المجتمع السلبية تجاه الأمراض النفسية من شأنها أن تؤثر سلبًا على المريض وعلى جودة خدمات الرعاية النفسية، ولكنّنا على ثقة كبيرة بأنّ أخصائينا الاجتماعيين، والنفسيين، وأطبائنا النفسيين، سيكونون عونًا لنا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، فهم جنودنا وخبراتنا ومرجعيتنا في هذا المجال».