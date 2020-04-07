ثماني نصائح من مديرية أمن الخمس للحفاظ على الصحة النفسية في مواجهة فيروس كورونا

وجهت مديرية أمن الخمس، ثماني نصائح لمواجهة تداعيات فيروس كورونا دون أن تؤثر على النفسية العامة للمواطنين.

وشددت المديرية من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على المواطن بعزل نفسه عن الأخبار حول فيروس كورونا فكل ما تحتاج لمعرفته أصبحت الآن تعرفه بالفعل، مضيفة «لا تبحث عن عدد الموتى، فهذه ليست مباراة كرة قدم لكي تعرف النتيجة النهائية، تجنب ذلك».

وأكدت ضرورة الابتعاد عن البحث عن معلومات إضافية على الإنترنت لأنها ستضعف حالتك الذهنية، وتجنب إرسال رسائل مرعبة ومحبطة إذ أن بعض الناس ليس لديهم نفس القوة العقلية التي لديك فبدلا من مساعدتهم ستقوم بتنشيط الأمراض فيهم كالاكتئاب مثلا.

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ولفتت إلى ضرورة البحث عن ألعاب لترفيه أطفالك وتبادل الأحاديث معهم وراوية القصص لهم، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط في المنزل عن طريق غسل يديك ووضع لافتة أو تنبيه لكل شخص يعيش معك.

واختتمت «سيساعد مزاجك الإيجابي على حماية جهازك المناعي في حين ثبت أن الأفكار السلبية تضعف الجهاز وتجعله عاجزا عن مقاومة الفيروسات»، والأهم من كل ذلك أن تؤمن إيمانا راسخا بأن هذا الوباء سوف يمر وسنكون جميعا في أمان.