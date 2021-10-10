«الوطنية لحقوق الإنسان» ترحب بخطة «5+5» لإخراج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 05:54 مساء
شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. (الإنترنت)

رحَّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بتوقيع خطة عمل شاملة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للانسحاب التدريجي للمرتزقة والقوات الأجنبية من جميع الأراضي الليبية، مقدرة الجهود المبذولة من اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الكاملة منذ توقيعه في أكتوبر الماضي.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد: إن «انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة يمثل خطوة إيجابية في إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار من جهة ويسهم في تهيئة بيئة مناسبة ومواتية لحملات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

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وهنأت الوطنية لحقوق الإنسان «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي بذلت جهودًا في إطار دعم لجنة التنسيق المشتركة»، داعية إلى «بدء نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وذلك لضمان تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

واجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري في مقر الأمم المتحدة بجنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الأممي في ليبيا یان کوبیش، وقررت اللجنة العسكرية «إعداد وإقرار» خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».

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