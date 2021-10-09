الجامعة العربية تدعو للتعاون في تنفيذ خطة (5+5) بشأن المرتزقة في ليبيا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السبت، جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إلى إبداء التعاون وتوفير الدعم لتنفيذ خطة العمل التي أقرّتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وأشار المصدر، في بيان ترحيبي بالخطة، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إلى ضرورة تعاون الشركاء الإقليميين والدوليين في «باقي الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع سلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها». وأكد المصدر أن «توقيع الخطة وتنفيذها من شأنه ترسيخ سيادة ليبيا بالكامل، وضمان أمنها وسلامة أراضيها، والتي دعت إليها قرارات مجلس جامعة الدول العربية».

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واجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري في مقر الأمم المتحدة بجنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الأممي في ليبيا یان کوبیش، وقررت اللجنة العسكرية «إعداد وإقرار» خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».