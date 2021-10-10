نورلاند: إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يعالج التحديات الأمنية والاقتصادية بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 09:54 صباحا
رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور مع نورلاند, (السفارة الأميركية في ليبيا)

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها خلال شهر ديسمبر المقبل، يعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في الجنوب.

وقال نورلاند، في تغريدة عبر حساب السفارة الأميركية في ليبيا على« تويتر»، إنه التقى رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور «مرة أخرى» في تونس؛ لمناقشة أهمية إجراء الانتخابات في موعدها «من أجل معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في الجنوب وفي جميع أنحاء ليبيا».

وفي 19 أغسطس الماضي، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال اتصال مع نورلاند التزام المجلس بإجراء الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر 2021.

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وقال المجلس الرئاسي إن المنفي ونورلاند اتفقا على الالتزام بتلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء «انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية».

كما دعا الاثنان «جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أية تعبئة قد ينظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020».

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