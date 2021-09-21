نورلاند: الانخراط رفيع المستوى للولايات المتحدة مع ليبيا يتكثف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 01:31 مساء
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط» الأحد 23 مايو 2021. (السفارة الأميركية)

علّق السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع ثلاث مسؤولات من الخارجية الأميركية، مؤكدًا أن الانخراط رفيع المستوى للولايات المتحدة مع ليبيا يتكثف.

وأعاد حساب السفارة الأميركية في ليبيا، نشر تغريدة وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، ونُسب لنورلاند، تعليق قال فيه: «الانخراط رفيع المستوى للولايات المتحدة مع ليبيا يتكثف».

وفي التغريدة وصفت نولاند، الاجتماع الذي جمعها مع المنقوش، بـ«الجيد»، والذي شمل الإطار الانتخابي وعقد الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل، فضلًا عن سحب القوات الأجنبية من البلاد.

وجمع اللقاء المنقوش، ونولاند، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الأميركية دينا شاروخي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، في نيويورك.

الولايات المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها أواخر ديسمبر
- وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات الأجنبية كان «جيدا»

تناول اللقاء الذي جرى بمقر البعثة الليبية، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسُبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين «الصديقين»، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية الليبية.

وبحسب البيان، أعرب الجانب الأميركي، عن حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا، والدعم الأميركي لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في يونيو الماضي، والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد لبحث هذه المبادرة في 21 أكتوبر المقبل.

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