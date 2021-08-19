المنفي ونورلاند: انتخابات 24 ديسمبر يجب أن تجرى في موعدها

المنفي مع نورلاند في تونس، 30 مايو 2021. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على التزام المجلس بإجراء الانتخابات المقبلة والمقررة في 24 ديسمبر 2021، وذلك خلال اتصال مع المبعوث الأميركي ليبيا وسفير بلاده لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.

وقال المجلس الرئاسي في بيان مساء الخميس أن المنفي ونورلاند اتفقا على الالتزام بلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء «انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة و موحدة وديمقراطية».

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كما دعا الإثنان «جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020»، وفق البيان.

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية قبل طرحه على الأعضاء للتصويت.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الدوائر الانتخابات، وإقرار الميزانية العامة للدولة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والتي شهدت جدلاً استمر أشهر بسبب الخلاف على قيمتها وأوجه صرف بنودها.