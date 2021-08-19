المنفي ونورلاند: انتخابات 24 ديسمبر يجب أن تجرى في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 11:59 مساء
المنفي مع نورلاند في تونس، 30 مايو 2021. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على التزام المجلس بإجراء الانتخابات المقبلة والمقررة في 24 ديسمبر 2021، وذلك خلال اتصال مع المبعوث الأميركي ليبيا وسفير بلاده لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.

وقال المجلس الرئاسي في بيان مساء الخميس أن المنفي ونورلاند اتفقا على الالتزام بلبية توقعات الشعب الليبي بإجراء «انتخابات حرة ونزيهة لدعم ليبيا مستقرة و موحدة وديمقراطية».

- الخارجية الأميركية تعلن نتائج جولة نورلاند في مصر وتركيا والمغرب
فتح منظومة تسجيل الناخبين بالخارج والمفوضية تؤكد جاهزيتها لما بعد إصدار القوانين الانتخابية

كما دعا الإثنان «جميع الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي تعبئة قد يُنظر إليها على أنها تصعيد قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020»، وفق البيان.

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية قبل طرحه على الأعضاء للتصويت.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الدوائر الانتخابات، وإقرار الميزانية العامة للدولة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والتي شهدت جدلاً استمر أشهر بسبب الخلاف على قيمتها وأوجه صرف بنودها. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوكيتينو بعد انضمام ميسي إلى «سان جيرمان»: لن نسجل 10 أهداف في كل مباراة
رياضة عالمية
لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي.. ويتحدث عن القتال من أجل أحلامه
رياضة عالمية
لافروف: طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية.. وتجرى مقاومتها في بانشير
دولى
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
باريس: 5 شروط مسبقة لاعتراف المجتمع الدولي بطالبان
دولى
حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
بعد أيام من طلب «5+5» تجميد الاتفاقات معها.. تركيا تدافع عن استمرار حضورها ...
ليبيا
الحداد يرفض مطالبات «5+5» ويعتبرها «انحرافا» عن مسارها
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
جامعة بريطانية: غياب التشريعات والتدخلات الدولية يجعلان مكافحة الإرهاب في ليبيا ...
ليبيا
الدبيبة: الانتخابات هدف سامٍ لن نسمح للفاشلين بعرقلته
ليبيا
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «Lincoln» تطرح سيارة دفع رباعي أكثر فخامة وتطورًا