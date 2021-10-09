غدا.. انطلاق حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 09:42 مساء
مشاركتان في الكشف المبكر عن سرطان الثدي, (مركز سبها الطبي)

أعلن مركز سبها الطبي، انطلاق الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك غدًا الأحد، لجميع السيدات الراغبات في الفحص.

وبحسب بيان للمركز، الجمعة، ستكون الانطلاقة من قسم الجراحة نساء مع الدكتورة مريم العمراوي طبيبة الجراحة.

وقال المركز إن الفحص يأتي ضمن حملة أكتوبر الوردي، التي تحث جميع السيدات على الكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف الدوري المنتظم.

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وأوضح البيان أنه من خلال هذا الفحص ستكون هناك أيضًا فرصة للتصوير بقسم الأشعة التشخيصية «الماموغرام»، وذلك من خلال التوصيات التي سيطلبها الطبيب

ويستمر الفحص لمدة أسبوع في الفترة الصباحية لكل الحالات من داخل وخارج المدينة، ولكن لن يتجاوز العدد 30 حالة يوميًّا.

وطالب المركز جميع السيدات بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس «كورونا».

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