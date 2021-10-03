«سبها الطبي»: قسم العناية يعاني غياب الأمن ودخول المرافقين والزوار بشكل عشوائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 09:26 صباحا
قسم العناية المركزة في مركز سبها الطبي, (صفحة المركز على فيسبوك)

قال مركز سبها الطبي إن قسم العناية يعاني، كغيره من أقسام المركز، مشكلة غياب الأمن بالدرجة الأولى، وهو ما أثر على عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل القسم.

وأوضح المركز، أن جولة داخل قسم العناية الفائقة أظهرت شكاوى العناصر الطبية أيضًا، من دخول المرافقين والزوار بشكل عشوائي، خاصة أثناء أوقات إعطاء العلاج للمرضى أو المرور الدوري للأطباء على الحالات داخل القسم.

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وشددت العناصر الطبية المساعدة بقسم العناية، على المترددين على المركز بضرورة مرور الحالات على طبيب الباطنة، بقسم الكاجوليتي بالمركز، قبل دخولها العناية؛ لأن الطبيب هو مَن يحدد أين تتجه الحالة وليس المرافقين.

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