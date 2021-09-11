«سبها الطبي»: تحويل حالات «كورونا» إلى عزل البركولي مع تزايد الإصابات

تحويل حالات كورونا إلى عزل البركولي, (مركز سبها الطبي)

أعلن مركز سبها الطبي، تحويل عدد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» من مركز الفلترة، إلى عزل البركولي، بسبب تزايد حالات الإصابة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مركز الفلترة بمركز سبها الطبي، شهد خلال الأسبوع الماضي، تزايدًا كبيرًا في عدد الحالات التي أصبحت تتجاوز 14 حالة مؤكدة يوميًّا، من مختلف المدن وبمختلف الجنسيات رغم قلة الإمكانات من حيث السعة السريرية، وعدد الكوادر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمركز.

وتابع المركز، أن فتح مركز عزل البركولي، جاء لتخفيف العبء على مركزي العزل والفلترة، التابعين لمركز سبها الطبي، فيما تم تحويل الحالات بعد قضائها فترة الملاحظة داخل المركز وتلقي الرعاية الصحية، وذلك بهدف تخفيف العبء على الكوادر العاملة بمركز الفلترة وإمكانية استقبال حالات جديدة مشتبه بإصابتها.

- «مكافحة الأمراض»: انخفاض حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة 29%

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انخفاض متوسط حالات الوفاة بفيروس «كورونا»، الأسبوع الماضي، إلى 17حالة يوميًّا، بنسبة 29%، بينما شهدت المنطقة الشرقية زيادة في نسبة حالات الإصابة من 20% إلى 56%.

وقال المركز في إحصاءات ومؤشرات من البيان الأسبوعي للوضع الوبائي، إن مدينتي بنغازي ودرنة شهدتا تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بـ100 إصابة جديدة لكل 100 ألف مواطن، بينما شهدت الكفرة ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس «كورونا» لـ200 إصابة جديدة لكل 100 ألف مواطن .

تحويل حالات كورونا إلى عزل البركولي, (مركز سبها الطبي)

تحويل حالات كورونا إلى عزل البركولي, (مركز سبها الطبي)