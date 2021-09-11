«مكافحة الأمراض»: انخفاض حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة 29%

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 07:21 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض (فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انخفاض متوسط حالات الوفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، إلى 17حالة يوميا، بنسبة 29%، بينما شهدت المنطقة الشرقية زيادة في نسبة حالات الإصابة من 20% إلي 56%.

وقال المركز في إحصائيات ومؤشرات من البيان الأسبوعي للوضع الوبائي، التي نشرها اليوم، أن إجمالي الإصابات المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي، وصلت إلى 322 ألفا و487 إصابة، 4410 حالات وفاة.

لكن المركز أوضح أن مدينتي بنغازي ودرنة شهدت تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بـ100 إصابة جديدة لكل 100 ألف مواطن، بينما الكفرة شهدت ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا لـ200 إصابة جديدة لكل 100 ألفا مواطن .

«مكافحة الأمراض»: تأثير متوقع على المنطقة الشرقية مع زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا» في مصر

وتابع أن المناطق التي بلغ عدد الإصابات فيها 100 إصابة لكل مئة ألف مواطن، أصبحت 10 مناطق، وبلغ متوسط الحالات الموجبة الأسبوع الماضي 24٪.

وحول الوضع الوبائي في الدول المجاورة قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن مصر شهدت ارتفاع نسبة الإصابات إلى 62% ، بينما تونس انخفضت فيها نسبة الإصابات إلى 11%.

وعلى مستوى العالم تم تسجيل 4 ملايين و400 حالة إصابة جديدة، وفق بيان المركز اليوم.

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