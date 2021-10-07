«النهر الصناعي»: إيقاف الضخ عبر المسار الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 11:17 مساء
تسريب مياه في غرفة صمامات بالمسار الأوسط للنهر الصناعي، 5 أكتوبر 2021، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة - سهل الجفارة إيقاف الضخ عبر المسار الأوسط، بعدما جرى تسجيل اعتداء جديد على المسار «شمال بني وليد».

واعتدى مجهولون على إحدى غرف الصمامات بالمسار لغرض وضع وصلة غير شرعية، حيث اضطرت فرق الصيانة تخفيض ضغط المياه بالمسار لإجراء أعمال الإصلاح، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

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وقالت الجهاز، الخميس: «بعد عدة محاولات قامت بها فرق الصيانة، منها اللجوء إلى خفض التدفق بالمسار إلا أنه لم تتمكن من السيطرة على التسريب»، لذلك قررت إيقاف الضخ عبر المسار الأوسط والاستمرار في تغذية العاصمة طرابلس عبر المسار الشرقي.

ووقعت اعتداءات سابقة على المسار خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي، حيث تسببت في تسريب كميات كبيرة من المياه.

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