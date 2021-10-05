«الداخلية»: ضبط توصيلات عشوائية على النهر الصناعي و4 مخالفين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 02:14 مساء
جانب من إزالة التوصيلات العشوائية على طول النهر الصناعي, (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية، أن الدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ضبطت رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، أمس الإثنين، عددًا من التوصيلات العشوائية على مسار النهر، في طرابلس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم، أن الدوريات الأمنية أغلقت أيضًا مجمعات المياه التي يتم تعبئتها عن طريق هذه التوصيلات، من خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي بمنطقة سوق الخميس إمسيحل ومشروع أبوعائشة الزراعي، كما ضبطت 4 أفراد من المخالفين وأحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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وشدَّدت الوزارة على أن الحملة ستستمر لضبط كل المخالفات والتوصيلات العشوائية، «التي تسببت في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وباقي المدن بناءً على تعليمات النائب العام».

جانب من إزالة التوصيلات العشوائية على طول النهر الصناعي, (وزارة الداخلية)
جانب من إزالة التوصيلات العشوائية على طول النهر الصناعي, (وزارة الداخلية)
جانب من إزالة التوصيلات العشوائية على طول النهر الصناعي, (وزارة الداخلية)
جانب من إزالة التوصيلات العشوائية على طول النهر الصناعي, (وزارة الداخلية)
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