«النهر الصناعي»: إيقاف تسريب مياه في مسار «أجدابيا - سلوق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 11:59 صباحا
تسريب في محطة على مسار «أجدابيا - سلوق»، 30 سبتمبر 2021، (النهر الصناعي)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إيقاف تسريب مياه في مسار «أجدابيا - سلوق».

ورصد فريق التشغيل والصيانة لمنظومة «س.س - ت.ب» لمسارات النهر الصناعي تسرب كميات كبيرة من المياه بالمحطة «180+127»، بسبب قيام أحد المواطنين بالاعتداء على المحطة، بإنشائه توصيلة غير شرعية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبادرت فرق الصيانة على الفور بإيقاف التسرب، والبدء بعمليات تغيير الصمام، وإجراء عمليات الصيانة حفاظًا على توفير الإمداد المائي للمدن والقرى الواقعة على المسار «أجدابيا - سلوق».

ويعد هذا التعدي هو الثاني من نوعه على المسار نفسه؛ إذ وقع تسرب للمياه من إحدى المحطات منتصف الشهر الجاري، بسبب توصيلة عشوائية، ما أدى إلى قطع المياه عن مناطق قمينس، والمقرون، والخضراء، لمدة يومين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يطيح بتشيلسي حامل اللقب (فيديو)
رياضة عالمية
مجلس التطوير الاقتصادي يطلق مشروع «بناء الدولة الحديثة» غدا
ليبيا
«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية
رياضة عالمية
أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام ...
دولى
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة
رياضة محلية
المنفي يناقش مع الجويلي دور غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في مكافحة ...
ليبيا
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
ارتفاع جنوني لأسعار «الأفيون» بأفغانستان في ظل سيطرة «طالبان».. والحركة تطلب ...
دولى
سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: اختتام فعاليات مهرجان «شحات» السياحي