وزير التعليم يدشن صندوق التغذية المدرسية ويطلب دعمه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 12:16 صباحا
وزير التربية والتعليم أثناء الإعلان عن إنشاء صندوق التغذية المدرسية، الأربعاء، 6 أكتوبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور موسى محمد المقريف، الأربعاء، عن إنشاء صندوق التغذية المدرسية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي رواد حلبي، وجه وزير التعليم الدعوة إلى دعم الصندوق من الجهات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن هناك جهات قد أبدت الاستعداد لدعم المشروع وتنفيذه مثل سفير إيطاليا لدى ليبيا ووزارة الصناعة.

ميزانية وخطط تدريب وقوانين
وأكد وزير التعليم أنه سيتم وضع سياسة عامة وتحديد الاحتياجات الغذائية وتخصيص ميزانية عامة وخطط تدريب وقوانين تتعلق بالصندوق والقائمين عليه.

3 مصانع لتوفير التمور للمدارس
بدوره، أبدى وزير الصناعة أحمد أبو هيسة عن استعداد وزارة الصناعة للعمل الكامل لهذا المشروع، مشيراً إلى نية الوزارة إنشاء ثلاثة مصانع تمور في مناطق مختلفة في ليبيا لتقديم الدعم، خصوصاً أن التمور هي مادة مهمة ورئيسية في التّغذية المدرسية.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي

وقدّمت الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا رواد حلبي «الشكر لوزارة التربية التعليم على هذه البادرة»، مشيرة إلى أن ليبيا من البلدان السبّاقة في مشاريع التغذية المدرسية. وأكدت أن «هذا الاستثمار لتلاميذ المدارس هو استثمار حقيقي»، منوّهة بأن برنامج الأغذية العالمي لديه مشاريع للتغذية المدرسية قي حوالي 100 دولة في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
فحص جديد لحارس منتخب مصر قبل حسم مشاركته أمام ليبيا
رياضة عالمية
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
أميركا تكشف عدد قنابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم
دولى
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
زوكربيرغ: «فيسبوك» لا يغلّب الربح المالي على السلامة
دولى
الشركة المطورة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس تدعو إلى وضع تنظيمات دولية
دولى
«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة
رياضة عالمية
مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي
رياضة عالمية
«آكي»: اعتقال متهم أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى صقلية
ليبيا
لافروف: يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل وبشكل متزامن
ليبيا
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
اللافي لـ«بوابة الوسط»: هذا ما حدث في القاهرة وهذا هو ملف المصالحة الوطنية
ليبيا
منتخب ليبيا يصل الإسكندرية على متن طائرة خاصة قادما من تركيا وسط انتظار وصول ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»