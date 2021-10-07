وزير التعليم يدشن صندوق التغذية المدرسية ويطلب دعمه

وزير التربية والتعليم أثناء الإعلان عن إنشاء صندوق التغذية المدرسية، الأربعاء، 6 أكتوبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور موسى محمد المقريف، الأربعاء، عن إنشاء صندوق التغذية المدرسية، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي رواد حلبي، وجه وزير التعليم الدعوة إلى دعم الصندوق من الجهات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن هناك جهات قد أبدت الاستعداد لدعم المشروع وتنفيذه مثل سفير إيطاليا لدى ليبيا ووزارة الصناعة.

ميزانية وخطط تدريب وقوانين

وأكد وزير التعليم أنه سيتم وضع سياسة عامة وتحديد الاحتياجات الغذائية وتخصيص ميزانية عامة وخطط تدريب وقوانين تتعلق بالصندوق والقائمين عليه.

3 مصانع لتوفير التمور للمدارس

بدوره، أبدى وزير الصناعة أحمد أبو هيسة عن استعداد وزارة الصناعة للعمل الكامل لهذا المشروع، مشيراً إلى نية الوزارة إنشاء ثلاثة مصانع تمور في مناطق مختلفة في ليبيا لتقديم الدعم، خصوصاً أن التمور هي مادة مهمة ورئيسية في التّغذية المدرسية.

- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي

وقدّمت الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا رواد حلبي «الشكر لوزارة التربية التعليم على هذه البادرة»، مشيرة إلى أن ليبيا من البلدان السبّاقة في مشاريع التغذية المدرسية. وأكدت أن «هذا الاستثمار لتلاميذ المدارس هو استثمار حقيقي»، منوّهة بأن برنامج الأغذية العالمي لديه مشاريع للتغذية المدرسية قي حوالي 100 دولة في العالم.