مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 10:34 صباحا
من توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمي، 2 أغسطس 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المُتحدة، لتنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

ووقّع المذكرة وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف، والممثلة والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة رود الحلبي، وذلك بديوان وزارة التربية والتعليم، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وقال الوزير إنه سيشكل لجنة تتولى مُتابعة البرنامج منذ انطلاقته، مثمنا جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المُتّحدة في دعم تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية، مشيرا إلى أنه سيتولّى مُتابعة ذلك بجولات تفقُّدية للمؤسسات التعليمية.

بدورها، قالت الممثلة والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المُتّحدة رود الحلبي، إن تشكيل اللجنة سيُعطى دافعا لانطلاقتها، مؤكدة أن «دولة ليبيا تُعَد من الدول الرائدة في التغذية المدرسية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي».

 

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