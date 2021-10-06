الدبيبة يوجه بإنشاء منتديات للمتقاعدين واستهدافهم ببرنامج التأمين

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، تعليمات إلى وزير الحكم المحلي تقضي بإنشاء منتديات للمتقاعدين لتقديم أنشطة مختلفة لهم، وكذلك الاستفادة من خبراتهم في تقديم المشورة الفنية في بعض الأعمال المناط مهامها بالبلديات.

كما حض الدبيبة على التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي بهدف استهداف شريحة المتقاعدين ببرنامج التأمين الصحي العام، وفق مذكرة وجهها وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى وزير الحكم المحلي.

- الدبيبة يعتمد زيادة مرتبات المتقاعدين

وتعهد الدبيبة نهاية أغسطس بزيادة رواتب شريحة المتقاعدين بنسبة 100%، وقال إن «شريحة المتقاعدين يعانون بشدة، وأبلغت البرلمان أنني لا أستطيع مقابلة هذه الشريحة دون حلول».

وأمس الثلاثاء، اعتمد الدبيبة قرارا بزيادة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين، بحيث يصبح 900 دينار، مشيرا إلى إقرار مجلس الوزراء بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام «يوما وطنيا» للمتقاعدين.