الدبيبة يعتمد زيادة مرتبات المتقاعدين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 09:25 مساء
الدبيبة التقى بمدينة طرابلس عددًا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية، الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بزيادة الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين، بحيث يصبح 900 دينار، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

أعلن الدبيبة القرار خلال لقائه، بمدينة طرابلس، عددًا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية، وبحضور نقابة المتقاعدين، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لوزيرة الشؤون الاجتماعية.

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وفي كلمته، أكد رئيس الحكومة أن «الاهتمام بشريحة المتقاعدين هو واجب أخلاقي ووطني»، وأعلن أن «مجلس الوزراء أقر بأن يكون الأول من أكتوبر من كل عام يومًا وطنيًا للمتقاعدين».

وأضاف أن «ما يزيد على 302 ألف متقاعد ومتقاعدة يتقاضون رواتب تقل عن 450 دينارًا، وهذا الأمر لا أقبله ولا يقبله أيضًا أي وطني غيور على بلاده ومواطنيها»، وفق قوله.

الدبيبة التقى بمدينة طرابلس عددًا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية، الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة التقى بمدينة طرابلس عددًا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية، الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة التقى بمدينة طرابلس عددًا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية، الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة التقى بمدينة طرابلس عددًا من المتقاعدين من كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية، الثلاثاء، 5 أكتوبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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